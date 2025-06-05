Очередной водитель тяжёлой техники переоценил габариты и застрял под мостом

Путепровод Густава Земгала над улицей Мадонас был открыт всего полтора года назад, однако его инфраструктура уже пострадала от множества грузовиков, пытавшихся проскользнуть под мостом. Часто такие водители создают неудобства не только себе, но и окружающим, которым после подобных инцидентов приходится стоять в пробках, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Вокруг бетоновоза, застрявшего под Густава Земгала гатве, собрались несколько рабочих, пытаясь помочь транспортному средству выбраться из тупика. Те, чьи рабочие места находятся поблизости, уже привыкли к регулярным транспортным заторам на улице Мадонас, вызванным застрявшими машинами. Особенно часто такие случаи происходили во время строительства и открытия путепровода.

"Давно не было. Вчера какой-то бетоновоз застрял. Сначала это было почти каждый день. (Вопрос: Что с ними происходило? Как потом вытаскивали?) Спускали воздух из шин и потом вытаскивали. (…) Если он там застревает, сразу все дороги перекрываются. Остаётся только одна полоса", - рассказал очевидец.

Местные жители также заметили, что время от времени какой-то водитель грузовика переоценивает габариты своего транспорта и не может проехать под путепроводом.

"Скорее всего, просто не подумал. Эти водители едут и не задумываются. Думают, что проедут, и застревают", - уточнил местный житель.

Хотя с помощью нескольких дорожных знаков указано, что под путепроводом могут проезжать машины высотой до 3,2 метра, видно, что не один водитель грузовика пытался проскочить под ним. Повреждены бетонные элементы, вся нижняя часть моста серьёзно исцарапана.

Предупреждающие о низком проезде дорожные знаки установлены как непосредственно у путепровода, так и за 50 и 100 метров до него, чтобы водители могли заранее выбрать другой маршрут. В Рижской думе пояснили, что на этом участке дороги движение грузового транспорта не предусмотрено.

"Высота путепровода выбрана такой, чтобы сохранить продольный уклон Восточной магистрали на всём протяжении моста. При проектировании и строительстве путепроводов их высота адаптируется к конкретным требованиям и условиям, например, рельефу местности, транспортному потоку и окружающей инфраструктуре. Движение грузового транспорта под путепроводом не предусмотрено, и место оборудовано соответствующими дорожными знаками, которые заранее предупреждают об ограничении по высоте", - пояснила представитель департамента внешней среды и мобильности Рижской думы Лелде Рудзика.

Государственная полиция призывает водителей внимательно следить за дорожными знаками, чтобы избежать подобных ситуаций.