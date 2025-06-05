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Свободная касса: хакеры внезапно навестили McDonalds 0 444

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Бизнес с миллиардными оборотами оказался беззащитным.

Бизнес с миллиардными оборотами оказался беззащитным.

Злоумышленники украли электронные письма клиентов, номера телефонов и адреса клиентов доставки в Южной Корее и на Тайване.

Сеть McDonald’s стала жертвой хакерской атаки. Злоумышленники получили данные клиентов и сотрудников компании в нескольких странах, включая США, Южную Корею и Тайвань. Расследование показало, что взлом мог затронуть также Россию и ЮАР, пишет The Wall Street Journal.

В обращении к сотрудникам из США компания McDonald’s сообщила, что в результате взлома хакерам стала известна некоторая информация о деловых контактах сотрудников и франчайзи из США, а также некоторая информация о ресторанах, например о вместимости помещений и площади игровых площадок. Компания утверждает, что персональные данные сотрудников и клиентов не пострадали, а добытая хакерами информация о сотрудниках не была конфиденциальной или личной.

Согласно информации McDonald’s, злоумышленники украли электронные письма клиентов, номера телефонов и адреса клиентов доставки в Южной Корее и на Тайване. На Тайване хакеры также заполучили информацию о сотрудниках, включая имена и контактные данные. Компания утверждает, что количество украденных файлов было небольшим, не раскрывая количество пострадавших.

Подразделения в Южной Корее и Тайване уведомили регулирующие органы в Азии о нарушении. Компания посоветовала сотрудникам и франчайзи следить за фишинговыми сообщениями электронной почты и проявлять осмотрительность при запросах информации.

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