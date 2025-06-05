В среду 90 мигрантов не пропустили на границе

В среду попытку незаконного пересечения латвийско-белорусской границы предприняли 90 человек, таким образом, в этом году пресечены уже 4615 попыток незаконного пересечения границы, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране (ГПО).

По гуманитарным соображениям в Латвии в этом году приняты 12 человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться в Латвии по гуманитарным причинам.