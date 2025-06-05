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Второй по популярности политблогер РФ оформлен террористом и экстремистом 0 416

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.06.2025
BB.LV
Господин Несмиян довел власти своим парадоксальным мышлением.

Господин Несмиян довел власти своим парадоксальным мышлением.

60-летнего Эль Мюрида скоро вызовут, куда положено.

60-летний блогер и публицист Анатолий Несмиян, известный в Сети под псевдонимом El Murid (Эль Мюрид), официально внесен в России в список террористов и экстремистов. Соответствующее решение в понедельник, принял Росфинмониторинг.

Информация об этом появилась на сайте ведомства. Причина решения в реестре не указана, однако ранее, 23 мая текущего года, СМИ сообщали, что Несмиян стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма.

Инициатором обращения в правоохранительные органы стало самарское управление Следственного комитета РФ. Поводом стал пост Несмияна о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», унесшем жизни 145 человек.

Сам Несмиян, комментируя журналистам информацию о возбужденном против него деле, заявил, что в послужившей поводом публикации «и близко нет оправдания действий террористов». Вероятно, добавил блогер, какое-то его высказывание было вырвано из контекста.

Эль Мюрид (Анатолий Несмиян, El Murid) — популярный блогер в "Живом журнале", политической тематики. Стабильно находится в топ-10 рейтинга и освещает вопросы современной политики, в основном в странах СНГ и России, экспансии Запада, распространения технологий мирового правительства. Второй по популярности политический блогер за всё время (первое место занимает Colonel Cassad). В последнее время очень активен в Telegram, где ведёт канал, который обновляется чаще, чем ЖЖ.

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