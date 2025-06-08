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Польша недостаточно борется с коррупцией, считают в Совете Европы 0 392

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Высокопоставленные паны не прочь взять на карман.

Высокопоставленные паны не прочь взять на карман.

Страна ЕС и НАТО в «общем неудовлетворительно» реализовала рекомендации.

Группа государств против коррупции (GRECO), учрежденная Советом Европы, включила Польшу в число стран, которые недостаточно внедрили рекомендации по борьбе с коррупцией в рамках так называемого четвертого и пятого раундов оценки GRECO.

Четвертый раунд касается предотвращения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров. Пятый раунд направлен на предотвращение коррупции и продвижение профессиональной честности на высшем уровне исполнительной власти и в правоохранительных органах.

В докладе GRECO Польша указана среди стран, которые не выполнили в достаточной степени рекомендации, касающиеся четвертого раунда. В документе указано, что Польша выполнила лишь восемь из 22 рекомендаций.

Польша упоминается наряду с Австрией, Боснией и Герцеговиной, Данией, Португалией и Турцией как страна, которая в «общем неудовлетворительно» реализовала антикоррупционные рекомендации.

Что касается пятого раунда оценки, Польша упоминается в отдельном сообщении GRECO. В нем говорится, что в конце 2024 года страна находилась среди 15 государств, которые не реализовали должным образом рекомендации в этой сфере. Три из этих стран впоследствии улучшили свою оценку, но Польша к их числу не относится.

Польша занимает 53-е место среди 180 стран по уровню коррупции, согласно Индексу восприятия коррупции 2024 года, представленному Transparency International. Индекс коррупции в Польше в среднем составлял 44,76 с 1996 по 2024 год, достигнув исторического максимума в 70,00 в 2005 году и рекордного минимума в 24,00 в 1996 году.

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