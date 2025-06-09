Парижские воры очень благодарны «зеленой» повестке: кражи аккумуляторов гибридных автомобилей легки в исполнении и приносят стабильный доход.

В регионе Иль-де-Франс резко возросло число краж аккумуляторов гибридных автомобилей. Особенно страдают владельцы некоторых моделей марки Toyota: C-HR, Prius, Yaris.

Аккумуляторы у этих машин находятся под задним сидением. Ворам достаточно разбить стекло, раскурочить сидение, умыкнуть батарею и легко перепродать ее на черном рынке.

Хозяевам приходится заказывать новый аккумулятор стоимостью 3000€, а с учетом сопутствующих работ ремонт в конечном счете обходится в 8000-10000€. Далеко не всю сумму вернет страховка: в большинстве случаев применяется франшиза, кроме того, срок ожидания поставки новой батареи занимает несколько месяцев.

«Батарею с электромобиля снять довольно просто. Группа из пары-тройки сильных мужчин с минимальным оборудованием может произвести эту операцию минут за 20. Этим могут пользоваться не только владельцы авто. Технологию могут освоить преступники», - говорят эксперты. Потому единственный метод - страхование батарей.