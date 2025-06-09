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Электромобили в топе у французских воров 0 545

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Вторичный рынок может предложить пострадавшим автолюбителям их же батареи.

Вторичный рынок может предложить пострадавшим автолюбителям их же батареи.

Конструктивные особенности некоторых моделей облегчают похищение батареи.

Парижские воры очень благодарны «зеленой» повестке: кражи аккумуляторов гибридных автомобилей легки в исполнении и приносят стабильный доход.

В регионе Иль-де-Франс резко возросло число краж аккумуляторов гибридных автомобилей. Особенно страдают владельцы некоторых моделей марки Toyota: C-HR, Prius, Yaris.

Аккумуляторы у этих машин находятся под задним сидением. Ворам достаточно разбить стекло, раскурочить сидение, умыкнуть батарею и легко перепродать ее на черном рынке.

Хозяевам приходится заказывать новый аккумулятор стоимостью 3000€, а с учетом сопутствующих работ ремонт в конечном счете обходится в 8000-10000€. Далеко не всю сумму вернет страховка: в большинстве случаев применяется франшиза, кроме того, срок ожидания поставки новой батареи занимает несколько месяцев.

«Батарею с электромобиля снять довольно просто. Группа из пары-тройки сильных мужчин с минимальным оборудованием может произвести эту операцию минут за 20. Этим могут пользоваться не только владельцы авто. Технологию могут освоить преступники», - говорят эксперты. Потому единственный метод - страхование батарей.

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