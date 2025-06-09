Мошенники рассылают SMS о якобы аннулированных голосах на выборах

Центр инцидентов кибербезопасности Cert.lv предупреждает о мошенниках, которые используют тематику выборов для рассылки жителям фальшивых SMS-сообщений с информацией об аннулировании их голоса и целью получения банковских данных, свидетельствует запись Cert.lv на платформе X, пишет LETA.

В тексте сообщения указывается, что голос жителя на муниципальных выборах аннулирован, а также прилагается призыв перейти по ссылке, чтобы узнать причину аннулирования, которая ведет на мошеннический сайт.

Фальшивая ссылка также была занесена в поддерживаемый Cert.lv «DNS-файрвол», чтобы защитить его пользователей.

Cert.lv является структурным подразделением Института математики и информатики Латвийского университета и действует в подчинении Министерства обороны в соответствии с Законом о национальной кибербезопасности. Задачи учреждения включают поддержание единого представления о действиях в электронной информационной среде, оказание поддержки в устранении инцидентов в области ИТ-безопасности в IP-адресном пространстве Латвии и доменной зоне «.lv».

Как сообщалось ранее, в субботу по всей Латвии прошли муниципальные выборы. Проголосовать в 948 избирательных участках по всей стране можно было до 20:00. Голосование было возможно в любом участке своей самоуправления.