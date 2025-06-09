Пограничный прессинг: за трое суток — 154 нарушителя

За три последних дня латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 154 человека, сообщили в Государственной пограничной охране.

В целом за этот год пресечено уже 4839 попыток незаконного пересечения границы. По соображениям гуманности в Латвию пропущены 12 человек.

Поток нелегальных мигрантов на латвийско-российской границе вновь усилился с наступлением весны. Также активизировались лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицам было разрешено остаться на территории Латвии.