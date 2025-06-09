В Аугшдаугавском крае из пруда извлечён утопленник

В воскресенье днём спасатели извлекли тело человека из пруда в волости Калкунес Аугшдаугавского края, где медики констатировали смерть, сообщает агентству LETA Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Также в воскресенье в 7:47 был получен вызов на проспект Курземес в Риге, где в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома горела кухня.

До прибытия спасателей из квартиры самостоятельно эвакуировался один человек, а пожарные с использованием спасательных масок вывели из здания ещё трёх человек.