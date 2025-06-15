С начала недели в Северной Ирландии — антимигрантские беспорядки. Начавшись в Баллимине, они распространились и на другие города. Более 30 полицейских пострадали, несколько человек арестованы.

Баллимина — город в графстве Антрим с населением около 30 тыс. человек (седьмой по населению в Северной Ирландии), в 45 километрах к северу от Белфаста.

По данным переписи населения 2021 года, чуть больше пяти тысяч человек в Баллимини не считают себя британцами, ирландцами или североирландцами.

В понедельник 9 июня суд в городе Колрейн зачитал обвинения двум 14-летним подросткам (их имена не раскрываются, так как они несовершеннолетние). Они подозреваются в сексуализированном насилии (попытке орального изнасилования) в отношении девушки-подростка в Баллимине. По данным полиции, инцидент произошел в субботу 7 июня в районе улицы Клонован Террас. Сами юноши находятся в центре ювенальной юстиции в городе Бангор и участвуют в суде по видеосвязи. Они останутся там до следующего заседания суда, которое запланировано на 2 июля. Когда суд просил подозреваемых подтвердить их имена и возраст, подросткам помогал переводчик на румынский язык. Адвокат юношей заявил, что они отрицают обвинения.

Началось все с мирной акции в поддержку семьи пострадавшей девушки. Несколько сотен человек собрались в центре Баллимины и прошлись по Ларн-стрит, а затем по Куин-стрит.

Однако затем от мирного марша отделилась группа людей в масках. Они стали выстраивать баррикады и нападать здания на Клонавон Террас.

Протестующие бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи и петарды. В ответ полиция прибегла к пластиковым пулям.

Несколько домов были повреждены огнем, в них были выбиты окна и двери. Повреждения получили и две патрульных машины.

15 полицейских пострадали.