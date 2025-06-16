Покупали элитную недвижимость: полиция раскрыла крупнейшую схему отмывания денег

Управление по борьбе с организованной преступностью и тяжкими серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции при поддержке прокуратуры Рижского судебного округа завершило расследование уголовного процесса против организованной группы лиц по делу об отмывании денежных средств в особо крупных размерах, сообщает LETA со ссылкой на Государственную полицию.

Согласно информации, полученной в ходе расследования, участники группы в течение длительного времени легализовали преступно полученные наличные средства на сумму около полумиллиарда евро.

Подозреваемые приобретали дорогостоящую недвижимость в Латвии и за рубежом, а также инвестировали незаконно полученные средства в строительство новых объектов и покупали предметы роскоши.

Более подробная информация о переданном для начала уголовного преследования уголовном процессе будет представлена на пресс-брифинге в 14:00.