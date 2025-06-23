В магазине у нас нередко посят воспользоваться скидочной картой. Но вот что случилось после этого с одной покупательницы магазина крупной торговой сети.

Доброта обернулась серьезными последствиями для жительницы Паегегяй (Литва). Женщина просто одолжила свою карту клиента в магазине — и вскоре оказалась подозреваемой в уголовном деле. Об этом рассказывает портал Lrytas.lt со ссылкой на эфир радиостанции LRT.

Случай вспоминает Лайма, знакомая пострадавшей:

— Моя подруга стояла в очереди, а пара за ней вежливо попросила воспользоваться её клиентской картой. Она согласилась. Потом выяснилось, что один из этих людей совершил преступление, и в их доме прошел обыск. А спустя время мою подругу вызвали на допрос — полицейские хотели понять, не соучастница ли она, — рассказала Лайма.

Оказалось, что в доме подозреваемых нашли чеки, в которых был указан номер бонусной карты. Это помогло установить её владельца — и начались неприятности.

Женщине пришлось объяснять, что никаких преступных намерений у неё не было. Но сам факт допроса стал неожиданным уроком.

В торговых сетях на это отреагировали так: представительница сети супермаркетов напомнила, что карты лояльности — это персональный инструмент, и передавать их другим нельзя.

— Карта привязана к конкретному человеку. Пользоваться ей должен только владелец, — подчеркнула она.