Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Случай в супермаркете: почему скидочную карту нельзя давать другому 3 3291

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.06.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Случай в супермаркете: почему скидочную карту нельзя давать другому

В магазине у нас нередко посят воспользоваться скидочной картой. Но вот что случилось после этого с одной покупательницы магазина крупной торговой сети.

Доброта обернулась серьезными последствиями для жительницы Паегегяй (Литва). Женщина просто одолжила свою карту клиента в магазине — и вскоре оказалась подозреваемой в уголовном деле. Об этом рассказывает портал Lrytas.lt со ссылкой на эфир радиостанции LRT.

Случай вспоминает Лайма, знакомая пострадавшей:

— Моя подруга стояла в очереди, а пара за ней вежливо попросила воспользоваться её клиентской картой. Она согласилась. Потом выяснилось, что один из этих людей совершил преступление, и в их доме прошел обыск. А спустя время мою подругу вызвали на допрос — полицейские хотели понять, не соучастница ли она, — рассказала Лайма.

Оказалось, что в доме подозреваемых нашли чеки, в которых был указан номер бонусной карты. Это помогло установить её владельца — и начались неприятности.

Женщине пришлось объяснять, что никаких преступных намерений у неё не было. Но сам факт допроса стал неожиданным уроком.

В торговых сетях на это отреагировали так: представительница сети супермаркетов напомнила, что карты лояльности — это персональный инструмент, и передавать их другим нельзя.

— Карта привязана к конкретному человеку. Пользоваться ей должен только владелец, — подчеркнула она.

×
Читайте нас также:
#торговля #карты
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
14
3
0
0
14

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: «Выбери латвийский товар». Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Люди из стали: какие знаки зодиака отличаются невероятной силой духа
Люблю!
Изображение к статье: Дания строит крупнейшую морскую ветроэлектростанцию: энергии хватит для миллиона домов
Техно
Изображение к статье: Три женщины за компьютером
Наша Латвия
Изображение к статье: Петр Дранга и Агата Муцениеце.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео