В этом году на Лиго и Янов день на дорогах Латвии было задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения, что меньше, чем в праздничные дни прошлого года, когда за два дня были выявлены 36 пьяных водителей, сообщила в интервью Латвийскому радио руководитель Управления безопасности дорожного движения Государственной полиции Сабине Ирбениеце-Чесле, пишет LETA.

Из 23 зафиксированных в этом году случаев по пяти начаты административные производства — это означает, что уровень алкоголя в организме водителя был менее 1,5 промилле. В 18 случаях начаты уголовные процессы, что, скорее всего, свидетельствует о сильном опьянении.

Всего за два праздничных дня в стране было зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 15 человек и один погиб.

Смертельное ДТП произошло 23 июня в Кулдигском крае, где мужчина перевернулся на квадроцикле, и транспортное средство придавило его, вызвав смертельные травмы.

Оценивая количество пойманных в праздники пьяных водителей, Ирбениеце-Чесле отметила, что число не велико, что может свидетельствовать о более ответственном поведении водителей или о том, что из-за плохой погоды люди отмечали тише и сдержаннее.

В праздничные выходные Государственная полиция вела усиленный контроль за дорожным движением на дорогах Латвии и продолжит его и сегодня.