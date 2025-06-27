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Женщина, задержанная за кражу кольца, хранила наркотики в нижнем белье 0 743

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.06.2025
BB.LV
Женщина, задержанная за кражу кольца, хранила наркотики в нижнем белье

В Риге задержана женщина, укравшая золотое кольцо у продавщицы украшений — при обыске у неё нашли амфетамин, а позже выяснилось, что она находилась в розыске.

22 июня Государственная полиция получила информацию от потерпевшей о том, что неизвестная женщина украла у неё золотое кольцо. Правоохранители выяснили, что пострадавшая разместила на интернет-портале объявление о продаже кольца и других ювелирных изделий. На объявление откликнулась женщина, представившаяся покупательницей, и они договорились о встрече в квартире продавщицы в рижском районе Браса, чтобы осмотреть украшения.

Прибыв в квартиру, незнакомка долго рассматривала украшения и беседовала с хозяйкой, после чего заявила, что купит кольцо и другие изделия, но у неё не хватает наличных. Потенциальная покупательница оставила в качестве залога свой кошелёк и покинула место происшествия, пообещав вскоре вернуться с деньгами. Спустя некоторое время продавщица заметила пропажу золотого кольца, а оставленный в залог кошелёк оказался пустым. Женщина вышла на поиски незнакомки и увидела её на заднем сиденье автомобиля у дома. Завидев хозяйку квартиры, предполагаемая воровка пересела на водительское место и уехала. Потерпевшая ранее уже заметила украденное кольцо на её пальце.

Полицейским удалось установить место жительства подозреваемой, и в тот же день сотрудники Реагирования Рижского регионального управления Государственной полиции задержали её и доставили в Рижское Зиемельское управление.

При обыске у женщины в нижнем белье был обнаружен кошелёк, в котором находилось 0,9 грамма амфетамина.

По данному факту в Рижском Зиемельском управлении Государственной полиции Рижского региона возбужден уголовный процесс по 180-й статье Уголовного закона – за мелкую кражу. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, кратковременного лишения свободы, надзора пробации, общественных работ или штрафа. Также будет рассматриваться вопрос о привлечении женщины к ответственности за хранение наркотиков.

Задержанная 1988 года рождения. При проверке её личности выяснилось, что она находилась в розыске за уклонение от исполнения решения суда о лишении свободы по другому преступлению.

26 июня сотрудники Криминальной полиции Рижского Зиемельского управления в одном из ломбардов Пурвциемса обнаружили украденное кольцо, которое после проведения процессуальных действий будет возвращено законной владелице.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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