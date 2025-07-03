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Девушка отобрала у стариков Даугавпилса более 26 тысяч евро 0 871

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Девушка отобрала у стариков Даугавпилса более 26 тысяч евро

Гражданка, которую задержали на прошлой неделе, призналась: в качестве "денежного курьера" она участвовала в четырех случаях выманивания денег у пожилых людей в Даугавпилсе.

В общей сложности она забрала у них 26 800 евро наличными в течение месяца.

Врали про аварию, обещали помочь

Подробности Госполиция сообщает такие. 24 июня Южно–Латгальский участок получил информацию, что женщине (1943 г. р.) позвонил некто, представился адвокатом и сообщил, что ее родственница пострадала в ДТП и нужны деньги для оказания помощи. После чего к женщине пришла курьер и забрала у нее 4 тысячи евро наличными.

Началось расследование, удалось установить участницу схемы, и 27 июня полиция в Даугавпилсе задержала девушку (2007 г. р.) — так называемого "денежного мула".

Она призналась, что в этой же роли участвовала еще в трех эпизодах, связанных с телефонным мошенничеством. Во всех этих случаях мошенники по телефону врали даугавпилчанам про пострадавших в ДТП родственников жертв и договаривались о передаче денег якобы для оказания помощи.

Так, 26 июня задержанная забрала у одной жертвы 12 тысяч евро, за день до этого у другой — 9 тысяч, а 9 июня некая женщина передала ей 1800 евро.

Деньги она передала еще одному участнику схемы.

Полиция: за это можно попасть в тюрьму

Против подозреваемой начат уголовный процесс по второй части 177–й статьи Уголовного закона — т. е. о мошенничестве, совершенном в крупном размере или в группе по предварительному сговору. Это может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

Госполиция в контексте этого дела предупреждает: не передавайте незнакомцам наличные деньги или банковские карты после звонков от неизвестных вам лиц, не отдавайте данные для доступа к счету. Такие звонки вообще следует прекращать, предупредить о них близких — особенно пожилых, а также напомнить им о правилах финансовой безопасности.

Также правоохранительные органы призывают молодежь не ввязываться в мошеннические схемы, даже если кажется, что это способ легкого заработка: он незаконен и за него полагается уголовная ответственность.

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#мошенничество
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