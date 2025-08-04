Как следует из обвинения, подсудимый совершил убийство в состоянии алкогольного и наркотического опьянения 31 июля прошлого года. Это произошло по месту жительства убитой женщины, в Резекненском районе. Разозлившись, мужчина ударил ее кулаком не менее десяти раз по голове и не менее пяти раз в грудь. В результате жертве были нанесены тяжелые, опасные для жизни телесные повреждения, сообщила Лаура Крастиня, специалист отдела по связям с общественностью отдела Латвийской прокуратуры.

Женщина скончалась на месте происшествия вскоре после нанесения телесных повреждений. Причиной смерти явилась закупорка дыхательных путей кровью, вызванная внутренним кровотечением в результате закрытой черепно–мозговой травмы и множественных переломов костей скелета лица, которые были непосредственно причинно–следственными связями совершенных обвиняемым преступных действий и причинением телесных повреждений потерпевшему, указывает обвинение.

Что известно о подсудимом: он ранее был наказан за кражу из торговых точек. В ходе следствия обвиняемый не признал себя виновным.