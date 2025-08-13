В Саласпилсе обнаружены упаковки с опасным веществом — на месте полиция и спасатели

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.08.2025
BB.LV
Во вторник в Саласпилсе четверо человек были переданы медикам после того, как они соприкоснулись с упаковками опасного вещества, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС).

Около 19:19 в службу поступила информация о неизвестном веществе на улице Миера.

Прибыв на место, спасатели установили, что на открытой территории находятся упаковки с опасными веществами. По информации ЛЕТА, инцидент произошёл рядом с бывшим зданием Института неорганической химии.

Четверо человек соприкоснулись с двумя нераскрытыми упаковками, после чего были проведены дезактивационные мероприятия, и пострадавшие были переданы Службе неотложной медицинской помощи (СНМП). Территория была огорожена, информация передана комиссии гражданской защиты Саласпилсского края.

В СНМП сообщили, что медики осмотрели четверых человек, и после проверки их здоровья они остались на месте происшествия. Серьёзных угроз здоровью выявлено не было.

На месте продолжает работу Государственная полиция, которая подтвердила ЛЕТА, что проводится ведомственная проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
