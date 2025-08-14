Трамп зачищает столицу: «Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место» 1 612

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Бездомные - рассадник криминала.

Бездомные - рассадник криминала.

Глава Белого дома пообещал, что все меры будут приняты так же быстро, как и в вопросе с нелегальными мигрантами.

Президент США Дональд Трамп пообещал переселить всех бездомных, обитающих в настоящее время в столице страны – Вашингтоне, – подальше от города. Об этом политик сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны уехать, немедленно. Мы дадим вам места для проживания, но далеко от столицы», — написал Трамп.

«Преступники, вам не нужно никуда уезжать. Мы посадим вас в тюрьму, где вам самое место», - тут же добавил он.

Глава Белого дома пообещал, что все меры будут приняты так же быстро, как и в вопросе с нелегальными мигрантами. Ради облагораживания столицы, по словам Трампа, в город уже выписали подразделения Национальной гвардии.

«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее. В Париже и Франкфурте много мигрантов, которые ходят, как оборванцы. Я не выпускал из рук влажные салфетки», - поделился политик своими воспоминаниями.

«За последние несколько месяцев мы прошли путь от миллионов до нуля. Так будет проще — будьте готовы! Не будет никакого «Мистера славного парня». Мы хотим, чтобы наша столица вернулась», — резюмировал глава США.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что администрация американского президента намерена в течение первого года пребывания Трампа у власти депортировать из страны до миллиона мигрантов.

