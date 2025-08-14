В среду в Латвии было зарегистрировано 152 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и ещё 23 получили травмы, сообщает Государственная полиция, пишет ЛЕТА.

Вчера незадолго после 19:00 в Царникаве на улице Юрас, по имеющейся в распоряжении полиции предварительной информации, велосипедист съехал с проезжей части, врезался в столб и погиб. По факту произошедшего Государственная полиция начала уголовный процесс и проводит расследование обстоятельств аварии.

Вчера в авариях пострадали 11 человек в Рижском регионе, восемь — в Латгале, по двое — в Курземе и Видземе. Среди пострадавших шесть велосипедистов, двое пешеходов и один водитель электросамоката.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей — пятерых в Рижском регионе и одного в Земгале. Двое из задержанных находились в таком сильном опьянении, что им грозит уголовное наказание, включая конфискацию транспортного средства или взыскание его стоимости.

За превышение скорости водителям вчера было выписано 168 протоколов: 13 — в Рижском регионе, 62 — в Видземе, 36 — в Курземе, 32 — в Земгале и 25 — в Латгале.

Всего вчера полиция оформила 407 протоколов за нарушение правил дорожного движения.