Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Семь лет правовой неопределённости: дело о преступных активах в тупике 1 633

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.08.2025
BB.LV
Семь лет правовой неопределённости: дело о преступных активах в тупике
ФОТО: pixabay

Прокурор Янис Бауманис отклонил заявление представителя компании Kaspianlab LP Оскара Роде о возобновлении процесса по делу о преступно приобретённом имуществе в связи с новооткрывшимися обстоятельствами, хотя в начале года Конституционный суд (КС) признал ранее установленные ограничения по представлению доказательств в апелляционном суде в такого рода процессах противоречащими основному закону государства, сообщает агентство LETA.

В начале года КС признал, что часть четвёртая статьи 629 Уголовно-процессуального закона, которая до 22 октября 2024 года не обеспечивала участникам процесса по делу о преступно приобретённом имуществе права подавать доказательства в апелляционную инстанцию по объективным причинам, не соответствует Конституции.

Суд подчеркнул, что при ограничении прав участников представлять доказательства в апелляционной инстанции необходимо соблюдать баланс между принципом равных возможностей сторон и эффективностью, а также своевременностью рассмотрения таких дел.

Дело было инициировано по заявлению юридических лиц — Kaspianlab LP и ASG Resolution Capital — относительно соответствия указанной нормы первому предложению статьи 92 Конституции. Заявители считали, что оспариваемая норма, запрещая подачу доказательств в апелляционный суд, несоразмерно ограничивает их право на справедливое судебное разбирательство и нарушает принцип равных возможностей сторон, так как ограничивает право лица представить доказательства, которые могут существенно повлиять на исход дела, ещё до окончательного решения.

Ссылаясь на решение КС, Роде подал заявление о возобновлении процесса, а также ходатайствовал о допросе свидетелей, поскольку были поданы новые доказательства.

Рассмотрев материалы дела, выделенного 10 марта 2022 года в отдельное производство о преступно приобретённом имуществе, а также материалы расследования новооткрытых обстоятельств, прокурор не нашёл оснований для отмены постановления Экономического суда от 4 июля 2022 года или решения Рижского окружного суда от 21 апреля 2023 года.

Прокурор отметил, что при начале расследования новооткрытых обстоятельств было учтено, что в части второй статьи 655 Уголовно-процессуального закона в четвёртом пункте указано, что заключение КС о несоответствии нормы или её толкования Конституции, на основании которой было вынесено решение, может считаться новооткрытым обстоятельством. Верховный суд ранее сделал исключение, распространив это положение и на процессы о преступно приобретённом имуществе.

То есть в других уголовных делах Верховный суд принимал решение о возобновлении таких процессов на основании заключения КС и направлял дела на новое рассмотрение.

Однако прокурор подчёркивает, что с 2018 года прошло уже почти семь лет, и за это время законодатель не изменил порядок, предусмотренный главой 62 Уголовно-процессуального закона, то есть не принял подход Верховного суда, согласно которому глава 62 применялась бы к процессам, регулируемым главой 59.

В заключение прокурор подчёркивает, что фактическим основанием для отклонения упомянутого заявления была не часть четвёртая статьи 629, а то, что по первому ходатайству компании Kaspianlab LP суд постановил, что оно не подлежит исполнению, поскольку глава 59 Уголовно-процессуального закона не предусматривает допрос свидетелей в процессе о преступно приобретённом имуществе, а по второму ходатайству суд признал, что представленные документы не связаны с происхождением преступно полученных средств.

Читайте нас также:
#суд #конституционный суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    17-го августа

    Допрос свидетелей в апелляционной инстанции не запрещен и допускается в особых случаях. У меня в приговоре суда, показания свидетелей были абсолютно изменены на противоположные, то есть судья совершил подлог. Я потребовал допросить свидетелей в апелляционной инстанции, суд не разрешил, но суд меня оправдал.

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 7
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 33
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 38
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 37
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Техно
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира 55
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 7
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 33
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео