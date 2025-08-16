Семь лет правовой неопределённости: дело о преступных активах в тупике

Прокурор Янис Бауманис отклонил заявление представителя компании Kaspianlab LP Оскара Роде о возобновлении процесса по делу о преступно приобретённом имуществе в связи с новооткрывшимися обстоятельствами, хотя в начале года Конституционный суд (КС) признал ранее установленные ограничения по представлению доказательств в апелляционном суде в такого рода процессах противоречащими основному закону государства, сообщает агентство LETA.

В начале года КС признал, что часть четвёртая статьи 629 Уголовно-процессуального закона, которая до 22 октября 2024 года не обеспечивала участникам процесса по делу о преступно приобретённом имуществе права подавать доказательства в апелляционную инстанцию по объективным причинам, не соответствует Конституции.

Суд подчеркнул, что при ограничении прав участников представлять доказательства в апелляционной инстанции необходимо соблюдать баланс между принципом равных возможностей сторон и эффективностью, а также своевременностью рассмотрения таких дел.

Дело было инициировано по заявлению юридических лиц — Kaspianlab LP и ASG Resolution Capital — относительно соответствия указанной нормы первому предложению статьи 92 Конституции. Заявители считали, что оспариваемая норма, запрещая подачу доказательств в апелляционный суд, несоразмерно ограничивает их право на справедливое судебное разбирательство и нарушает принцип равных возможностей сторон, так как ограничивает право лица представить доказательства, которые могут существенно повлиять на исход дела, ещё до окончательного решения.

Ссылаясь на решение КС, Роде подал заявление о возобновлении процесса, а также ходатайствовал о допросе свидетелей, поскольку были поданы новые доказательства.

Рассмотрев материалы дела, выделенного 10 марта 2022 года в отдельное производство о преступно приобретённом имуществе, а также материалы расследования новооткрытых обстоятельств, прокурор не нашёл оснований для отмены постановления Экономического суда от 4 июля 2022 года или решения Рижского окружного суда от 21 апреля 2023 года.

Прокурор отметил, что при начале расследования новооткрытых обстоятельств было учтено, что в части второй статьи 655 Уголовно-процессуального закона в четвёртом пункте указано, что заключение КС о несоответствии нормы или её толкования Конституции, на основании которой было вынесено решение, может считаться новооткрытым обстоятельством. Верховный суд ранее сделал исключение, распространив это положение и на процессы о преступно приобретённом имуществе.

То есть в других уголовных делах Верховный суд принимал решение о возобновлении таких процессов на основании заключения КС и направлял дела на новое рассмотрение.

Однако прокурор подчёркивает, что с 2018 года прошло уже почти семь лет, и за это время законодатель не изменил порядок, предусмотренный главой 62 Уголовно-процессуального закона, то есть не принял подход Верховного суда, согласно которому глава 62 применялась бы к процессам, регулируемым главой 59.

В заключение прокурор подчёркивает, что фактическим основанием для отклонения упомянутого заявления была не часть четвёртая статьи 629, а то, что по первому ходатайству компании Kaspianlab LP суд постановил, что оно не подлежит исполнению, поскольку глава 59 Уголовно-процессуального закона не предусматривает допрос свидетелей в процессе о преступно приобретённом имуществе, а по второму ходатайству суд признал, что представленные документы не связаны с происхождением преступно полученных средств.