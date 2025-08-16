Скандальное «дело о нано-воде»: суд продолжится в октябре

Так называемое уголовное дело Rīgas satiksme (RS) о «нано-воде» Рижский городской суд планирует продолжить рассматривать 30 октября в 13:00, сообщает LETA со ссылкой на информацию суда.

По делу обвиняются Вита Бауровска, Валерий Башкиров, Александр Бескоровайный и Вячеслав Стунжанс.

Согласно обвинению, в 2011 году Вячеслав Стунжанс был принят на работу в RS, где одной из его задач было внедрение новых технологических решений для мойки транспортных средств, включая использование нанотехнологий.

По мнению обвинения, Стунжанс совместно с бухгалтером Витой Бауровской и фиктивным поставщиком «нано-средств» Александром Бескоровайным создали схему, с помощью которой через ряд предприятий сформировали картель для участия в закупках RS по поставке нанотехнологической продукции.

После победы в закупках аффилированные со Стунжансом компании начали поставлять RS «химию неизвестного происхождения», которая маркировалась как нанотехнологические моющие средства. При приёмке продукции в RS участвовал также Стунжанс, который заверял коллег, что доставленные средства соответствуют заказанным.

Кроме того, Стунжансу, Бескоровайному, Бауровской и Башкирову инкриминируется легализация преступно полученных средств, которая происходила после получения оплаты от RS. Деньги чаще всего отмывались через фиктивные сделки, в том числе с компаниями, зарегистрированными в Китайской Народной Республике.

После заслушивания обвинения все подсудимые заявили, что не признают своей вины, а также не признают заявленные к ним компенсационные иски.

Обвинения выдвинуты по части третьей статьи 177 Уголовного закона — мошенничество, совершённое в крупном размере или организованной группой (до 10 лет лишения свободы), по части третьей статьи 195 — легализация преступно полученных средств в крупном размере или организованной группой (до 12 лет лишения свободы), а также по части третьей статьи 318 — злоупотребление должностным положением с тяжкими последствиями (до 5 лет лишения свободы).

RS подало в суд иск о возмещении материального ущерба в размере 811 009 евро с обвиняемых по делу.

Ранее Государственная полиция заявила, что в 2012 году организованная группа инициировала закупку нанотехнологической химии для нужд муниципального предприятия RS, обеспечив участие в тендере заранее выбранных претендентов. Победивший участник получил возможность поставлять якобы нанохимические вещества, несмотря на то, что участвовавшие в схеме компании фактически не располагали соответствующей продукцией.

Преступная деятельность была остановлена лишь в начале 2015 года, после того как СМИ обнародовали информацию о возможном мошенничестве. 1 февраля 2015 года передача Nekā personīga (TV3) сообщила, что RS, возможно, платила за химические средства, которые на деле представляли собой обычную воду.

В ответ на прозвучавшую в передаче информацию о покупке средств для обработки общественного транспорта RS инициировала служебную проверку, которая нарушений в процедурах закупки моющих средств не выявила. Закупки, как утверждается, проходили в соответствии с внутренними и внешними нормативами.

Также сообщалось, что в прошлом году прокурор вынес предупреждение Рижской думе и RS в связи с несоответствием процедуры закупки требованиям закона. Представитель Генеральной прокуратуры Уна Реке пояснила, что в рамках «дела о нано-воде» оцениваются как действия участников организованной группы, так и поведение членов закупочной комиссии RS, а также соответствие закупочной процедуры законодательству о публичных закупках.

Прокуратура установила, что действия должностных лиц RS могут свидетельствовать о возможных нарушениях закона — в частности, о несоответствии проведённых ценовых опросов нормам закона, касающимся рационального использования финансовых ресурсов.

Поэтому Рижской думе, как единственному владельцу RS, было вынесено предупреждение о недопустимости дальнейших нарушений. В законе указано, что после получения такого предупреждения необходимо принять меры по устранению выявленных нарушений. В противном случае прокурор вправе обратиться в суд.

Тем временем, Совет по конкуренции (СК) оштрафовал RS на 2,4 миллиона евро за запрещённое соглашение в рамках «дела о нано-воде». СК установил наличие картельного сговора в двух ценовых опросах RS по закупке нанотехнологической химии.

ООО Sava arhitektūra было назначено административное наказание — штраф в размере 700 евро.

Штрафы за сознательное искажение конкуренции были наложены на RS как на заказчика и на Sava arhitektūra как на претендента. Остальные пять участников картеля — ООО RS Baltic, ООО Alchimica-Latvia, ООО UKT Serviss, ООО Vialeks и ООО HRM — были ликвидированы, поэтому к ним штрафы не применялись.

Производство в СК было начато на основании информации, полученной от Государственной полиции.