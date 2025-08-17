«Правосудие тебя найдет»: родители британского мальчика братились к латвийцу, которого ищут за смерть их сына

Прошло более года с тех пор, как гражданин Латвии Доларс Александер в Великобритании насмерть сбил 12-летнего Китона Слейтера. Пока Александер все еще находится в розыске, родители Китона обратились к мужчине с эмоциональным посланием.

Как уже сообщалось, 14 июня прошлого года в британском городе Ковентри на улице был сбит 12-летний мальчик Китон Слейтер, который скончался на месте происшествия. В связи с этим в розыск был объявлен гражданин Латвии Доларс Александер, который, по мнению полиции, в настоящее время может находиться в Латвии.

«Правосудие всегда тебя найдет» — это послание, которое семья Китона направила мужчине, подозреваемому в смертельном наезде на мальчика. Родители Китона, Луиза и Клинт Слейтер, призвали 21-летнего мужчину «сделать правильный поступок». «Я знаю, что сказала бы своим детям поступить правильно. Если бы все было наоборот, и они потеряли бы своего сына, я знаю, что они боролись бы за справедливость. Нам приходится проходить через это каждый день, это абсолютно душераздирающе», — сказала мать погибшего мальчика.

Брат Китона, Джош, добавил: «Я до сих пор не могу в это поверить и не остановлюсь, пока мы не добьемся справедливости. Ты был уникальным и приносил радость всем, кого встречал. Ты был замечательным дядей для моего сына Тео. Он говорит о тебе каждый день, и это разбивает мое сердце. Ты должен был быть здесь с нами, и я никогда, никогда не забуду того, что произошло».

Обращаясь напрямую к Александеру, Джош сказал: «Справедливость всегда тебя найдет. Ты можешь бежать, ты можешь прятаться, но тебя все равно найдут».

Независимая благотворительная организация Crimestoppers объявила вознаграждение до 10 000 фунтов стерлингов за информацию, которая позволит найти и задержать мужчину.