Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Правосудие тебя найдет»: родители британского мальчика братились к латвийцу, которого ищут за смерть их сына 3 827

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.08.2025
BB.LV
«Правосудие тебя найдет»: родители британского мальчика братились к латвийцу, которого ищут за смерть их сына

Прошло более года с тех пор, как гражданин Латвии Доларс Александер в Великобритании насмерть сбил 12-летнего Китона Слейтера. Пока Александер все еще находится в розыске, родители Китона обратились к мужчине с эмоциональным посланием.

Как уже сообщалось, 14 июня прошлого года в британском городе Ковентри на улице был сбит 12-летний мальчик Китон Слейтер, который скончался на месте происшествия. В связи с этим в розыск был объявлен гражданин Латвии Доларс Александер, который, по мнению полиции, в настоящее время может находиться в Латвии.

«Правосудие всегда тебя найдет» — это послание, которое семья Китона направила мужчине, подозреваемому в смертельном наезде на мальчика. Родители Китона, Луиза и Клинт Слейтер, призвали 21-летнего мужчину «сделать правильный поступок». «Я знаю, что сказала бы своим детям поступить правильно. Если бы все было наоборот, и они потеряли бы своего сына, я знаю, что они боролись бы за справедливость. Нам приходится проходить через это каждый день, это абсолютно душераздирающе», — сказала мать погибшего мальчика.

Брат Китона, Джош, добавил: «Я до сих пор не могу в это поверить и не остановлюсь, пока мы не добьемся справедливости. Ты был уникальным и приносил радость всем, кого встречал. Ты был замечательным дядей для моего сына Тео. Он говорит о тебе каждый день, и это разбивает мое сердце. Ты должен был быть здесь с нами, и я никогда, никогда не забуду того, что произошло».

Обращаясь напрямую к Александеру, Джош сказал: «Справедливость всегда тебя найдет. Ты можешь бежать, ты можешь прятаться, но тебя все равно найдут».

Независимая благотворительная организация Crimestoppers объявила вознаграждение до 10 000 фунтов стерлингов за информацию, которая позволит найти и задержать мужчину.

Читайте нас также:
#дтп #розыск #великобритания
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
2
3
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го августа

    Доларс это имя или фамилия? Почему не евроцентс? 🙄 шизофрения какая то....

    3
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    18-го августа

    Соболезную родным ребёнка. Но он такой же латвиец, как я папуас.

    19
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    18-го августа

    Он такойже латвиец, как я папуас.

    7
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 33
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 39
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 38
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Техно
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира 55
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 8
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 33
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео