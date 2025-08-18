Наверное, хорошо платят... В Латгале продолжают действовать перевозчики нелегальных мигрантов

В прошлую пятницу пограничники задержали в Аугшдаугавском крае за перевозку лиц, незаконно пересекших госграницу, граждан Латвии и Польши, сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО).

На дороге в Науенской волости пограничники остановили микроавтобус "Volkswagen", которым управлял гражданин Латвии. В грузовом отсеке было обнаружено девять человек азиатского происхождения без действительных проездных документов, виз и разрешений на пребывание в стране.

Было установлено, что гражданину Латвии нелегальных мигрантов передал гражданин Польши, который в ходе оперативных мероприятий также был задержан. В отношении обоих нелегальных перевозчиков начат уголовный процесс, а мигранты доставлены назад на границу с Беларусью.

Как сообщалось, в прошлую среду ГПО также задержала в Латгале перевозчика нелегальных иммигрантов.

За последние три дня незаконно пересечь границу Латвии и Беларуси пытались 159 человек, а в целом с начала текущего года - 8649 человек.