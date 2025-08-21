Baltijas balss logotype
Мошенники под Краславой выманили 13 100 евро у двух человек 1 519

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.08.2025
BB.LV
Мошенники под Краславой выманили 13 100 евро у двух человек
ФОТО: dreamstime

Мошенники выманили 13 100 евро у двух человек в волости Эзерниеку Краславского края, сообщили агентству LETA в пресс-службе Государственной полиции.

В среду Государственная полиция получила информацию о том, что в волости Эзерниеку двум лицам позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка.

Звонившая сообщила, что с их банковскими счетами были совершены мошеннические действия, в связи с чем необходимо изъять денежные средства.

Завоевав доверие, мошенникам удалось выманить у обеих жертв 13 100 евро, которые были переданы денежному курьеру, сообщила Юлия Юране.

По данному факту начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Государственная полиция напоминает, что это не единичный случай, когда жители теряют деньги, поверив телефонным мошенникам, которые представляются сотрудниками различных учреждений.

#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    22-го августа

    Вопрос, а от куда такие деньги у этих 2х человек?.. Тем более в довольно не богатом регионе страны.. Что не день то новость, ч смотрю в Латвии одни миллионеры живут и все не так плохо, как новости почитать... Совсем углов трезвонят уже не первый год, а ЛОХ не меняется... Либо статьи эти врут, либо в Латвии конкретно народ странный и не обучаемый.. Сколько можно вестись. 🤦

    3
    2

