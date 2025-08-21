Мошенники под Краславой выманили 13 100 евро у двух человек

Мошенники выманили 13 100 евро у двух человек в волости Эзерниеку Краславского края, сообщили агентству LETA в пресс-службе Государственной полиции.

В среду Государственная полиция получила информацию о том, что в волости Эзерниеку двум лицам позвонила незнакомка, представившаяся сотрудницей банка.

Звонившая сообщила, что с их банковскими счетами были совершены мошеннические действия, в связи с чем необходимо изъять денежные средства.

Завоевав доверие, мошенникам удалось выманить у обеих жертв 13 100 евро, которые были переданы денежному курьеру, сообщила Юлия Юране.

По данному факту начат уголовный процесс, продолжается расследование.

Государственная полиция напоминает, что это не единичный случай, когда жители теряют деньги, поверив телефонным мошенникам, которые представляются сотрудниками различных учреждений.