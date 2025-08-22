Осторожно, обман! Без малого 7 млн евро выманили у латвийцев мошенники за семь месяцев

За семь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков почти 6,7 млн евро.

За семь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии почти 6,7 млн евро, что на 33,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

В январе-июле было совершено 4031 мошенническое действие, в результате которых клиенты банков самостоятельно подтвердили платежи на сумму около 6,7 млн евро, в том числе зафиксирован 2251 случай телефонного мошенничества на сумму 3,72 млн евро, 1404 случая инвестиционного мошенничества на сумму 2,43 млн евро и 376 других видов мошенничества на сумму 511,6 тыс. евро.

В то же время за семь месяцев предотвращено 10 686 попыток мошенничества на общую сумму 7,27 млн евро, в том числе 3308 случаев телефонного мошенничества на сумму 3,35 млн евро, 6762 случая мошенничества с инвестициями на сумму 3,35 млн евро и 616 случаев других видов мошенничества на сумму 499,1 тыс. евро.

Как сообщалось, в прошлом году полученная мошенниками у клиентов четырех крупнейших банков сумма составила 15,5 млн евро. Всего в прошлом году зафиксировано 9025 случаев мошенничества. Предотвращено в 2024 году было 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

В число четырех крупнейших банков Латвии по объему активов входят "Swedbank", "SEB banka", "Citadele" и филиал "Luminor Bank".