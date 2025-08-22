Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осторожно, обман! Без малого 7 млн евро выманили у латвийцев мошенники за семь месяцев 2 962

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
Осторожно, обман! Без малого 7 млн евро выманили у латвийцев мошенники за семь месяцев
ФОТО: Unsplash

За семь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков почти 6,7 млн евро.

За семь месяцев этого года мошенники выманили у клиентов четырех крупнейших банков Латвии почти 6,7 млн евро, что на 33,3% меньше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные Ассоциации финансовой отрасли.

В январе-июле было совершено 4031 мошенническое действие, в результате которых клиенты банков самостоятельно подтвердили платежи на сумму около 6,7 млн евро, в том числе зафиксирован 2251 случай телефонного мошенничества на сумму 3,72 млн евро, 1404 случая инвестиционного мошенничества на сумму 2,43 млн евро и 376 других видов мошенничества на сумму 511,6 тыс. евро.

В то же время за семь месяцев предотвращено 10 686 попыток мошенничества на общую сумму 7,27 млн евро, в том числе 3308 случаев телефонного мошенничества на сумму 3,35 млн евро, 6762 случая мошенничества с инвестициями на сумму 3,35 млн евро и 616 случаев других видов мошенничества на сумму 499,1 тыс. евро.

Как сообщалось, в прошлом году полученная мошенниками у клиентов четырех крупнейших банков сумма составила 15,5 млн евро. Всего в прошлом году зафиксировано 9025 случаев мошенничества. Предотвращено в 2024 году было 17 314 случаев мошенничества на общую сумму 12,2 млн евро.

В число четырех крупнейших банков Латвии по объему активов входят "Swedbank", "SEB banka", "Citadele" и филиал "Luminor Bank".

Читайте нас также:
#латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
5
0

Оставить комментарий

(2)
  • VV
    Vladlat Vladlat
    22-го августа

    Молодцы, украинцы! Я их даже по говору узнаю и посылаю...

    13
    5
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Vladlat Vladlat
    24-го августа

    Этим не только украинцы занимаются (2)а сумма подозрения не вызывает?.. Да бред это всё какой-то.. Что бы по ляму в месяц рубить, это какие суммы и у какого количества человек, нужно было выманить.. Латвия не Швейцария.. Тут так послушать, что не день, то сотнями тысяч уводят.. Бред какой-то.. И ещё для особых фантазёров, говор не у всех украинцев имеется. Кого ты там посылаешь, фантазёр. 🤣

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 913
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 3
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 11
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 47
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 41
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 40
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 3
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 11
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео