За минувшие сутки - 138 ДТП и двое погибших

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек и двое погибли, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В сфере дорожного движения вынесено 427 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 172 в связи с превышением скорости и три - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и три уголовных.

Как сообщалось, утром во вторник в Талсинском крае при столкновении грузового и легкового автомобилей погибли два человека.

В среду полиция сообщила, что к происшествию были причастны легковой автомобиль "Audi" и грузовое транспортное средство "Volvo". Погибли находившиеся в легковом авто женщина и мужчина. Водитель и пассажир грузового транспортного средства в результате происшествия получили травмы, поэтому были доставлены в медучреждение.

В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.