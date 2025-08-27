Baltijas balss logotype
За минувшие сутки - 138 ДТП и двое погибших 3 603

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.08.2025
LETA
За минувшие сутки - 138 ДТП и двое погибших
ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 138 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек и двое погибли, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

В сфере дорожного движения вынесено 427 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 172 в связи с превышением скорости и три - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты три административных процесса и три уголовных.

Как сообщалось, утром во вторник в Талсинском крае при столкновении грузового и легкового автомобилей погибли два человека.

В среду полиция сообщила, что к происшествию были причастны легковой автомобиль "Audi" и грузовое транспортное средство "Volvo". Погибли находившиеся в легковом авто женщина и мужчина. Водитель и пассажир грузового транспортного средства в результате происшествия получили травмы, поэтому были доставлены в медучреждение.

В полиции по факту произошедшего начат уголовный процесс.

#дтп
Оставить комментарий

(3)
  • ES
    Ella Stroika
    29-го августа

    То по люкам скачем, то горбатые заплаты обьезжаем. Вэфовский мост- это вообще позорище города. На дороги денег типа не хватает, потому что на трёх мэров хватает.

    1
    0
  • пк
    полосатый конь
    28-го августа

    Лучше бы дороги наконец починили, борцуны-за-безопасность ! Город как после бомбёжки. Все дороги в дырках. В Африке дороги и то намного лучше.

    1
    0
  • Д
    Дед
    27-го августа

    То есть те, кто попал в аварию были трезвы и скорость не превышали? Тогда зачем полицаи ловят превышающих скорость и нетрезвых?

    3
    2
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 5
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 13
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 37
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 50
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 44
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 42
