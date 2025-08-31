В субботу в ДТП в Латвии пострадали 16 человек

В субботу в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 16 человек, сообщили агентству ЛЕТА в государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 102 ДТП, в которых пострадали 16 человек, в том числе шесть велосипедистов и один водитель электрического самоката.

В сфере дорожного движения вынесено 496 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 259 в связи с превышением разрешенной скорости движения и два - по факту агрессивного стиля управления транспортным средством.