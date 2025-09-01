Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Елгаве сильно подорожает... вытрезвитель 0 831

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
В Елгаве сильно подорожает... вытрезвитель
ФОТО: Youtube

С сентября значительно возросла плата за услуги вытрезвителя в Елгаве, сообщили агентству LETA в городской думе.

Как пояснил начальник Муниципальной полиции Елгавы Марис Велве, предыдущая цена за услуги вытрезвителя была установлена в 2017 году и с тех пор не менялась, однако за последние годы реальные издержки на оказание этой услуги существенно возросли, поэтому потребовались изменения.

С сентября лица, которые в результате употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, либо могут причинить вред себе или окружающим, и были доставлены в Отдел вытрезвления полиции с территории Елгавы, должны будут заплатить 40 евро за оказанную услугу. Ранее плата составляла 20 евро.

В свою очередь, лица, доставленные в вытрезвитель с территорий других самоуправлений, будут платить 60 евро вместо прежних 20 евро.

По данным Муниципальной полиции Елгавы, в 2024 году в вытрезвитель были помещены 3170 человек, из них 280 — из других самоуправлений. За первые семь месяцев этого года в вытрезвителе побывали 1524 человека, из них 126 — из других самоуправлений.

Велве также сообщил, что утверждён и фиксированный почасовой тариф за обеспечение общественного порядка и безопасности на публичных мероприятиях, организуемых частными и юридическими лицами и заявленных в установленном Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий порядке. Мероприятия, организуемые самоуправлением и его учреждениями, контролируются без дополнительной платы.

"До сих пор стоимость услуги рассчитывалась индивидуально для каждого мероприятия — минимальная почасовая ставка составляла 4,51 евро плюс оплата привлечённых сотрудников в зависимости от их звания и дополнительная плата за ночную смену. Теперь же, чтобы заказчикам было проще рассчитывать расходы, мы установили фиксированные ставки за одного сотрудника в час," — пояснил начальник полиции.

Согласно утверждённому прейскуранту, стоимость одного сотрудника в час днём (с 6:00 до 22:00) составляет 9,63 евро, ночью — 13,93 евро. В государственные праздники днём ставка составляет 17,21 евро в час, а ночью — 21,54 евро.

Читайте нас также:
#полиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 914
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 8
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 15
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 40
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 54
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 45
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
Наша Латвия
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов 42
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 8
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 15
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 40

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео