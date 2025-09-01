В Елгаве сильно подорожает... вытрезвитель

С сентября значительно возросла плата за услуги вытрезвителя в Елгаве, сообщили агентству LETA в городской думе.

Как пояснил начальник Муниципальной полиции Елгавы Марис Велве, предыдущая цена за услуги вытрезвителя была установлена в 2017 году и с тех пор не менялась, однако за последние годы реальные издержки на оказание этой услуги существенно возросли, поэтому потребовались изменения.

С сентября лица, которые в результате употребления алкоголя, наркотических, психотропных или токсических веществ утратили способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в пространстве, либо могут причинить вред себе или окружающим, и были доставлены в Отдел вытрезвления полиции с территории Елгавы, должны будут заплатить 40 евро за оказанную услугу. Ранее плата составляла 20 евро.

В свою очередь, лица, доставленные в вытрезвитель с территорий других самоуправлений, будут платить 60 евро вместо прежних 20 евро.

По данным Муниципальной полиции Елгавы, в 2024 году в вытрезвитель были помещены 3170 человек, из них 280 — из других самоуправлений. За первые семь месяцев этого года в вытрезвителе побывали 1524 человека, из них 126 — из других самоуправлений.

Велве также сообщил, что утверждён и фиксированный почасовой тариф за обеспечение общественного порядка и безопасности на публичных мероприятиях, организуемых частными и юридическими лицами и заявленных в установленном Законом о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий порядке. Мероприятия, организуемые самоуправлением и его учреждениями, контролируются без дополнительной платы.

"До сих пор стоимость услуги рассчитывалась индивидуально для каждого мероприятия — минимальная почасовая ставка составляла 4,51 евро плюс оплата привлечённых сотрудников в зависимости от их звания и дополнительная плата за ночную смену. Теперь же, чтобы заказчикам было проще рассчитывать расходы, мы установили фиксированные ставки за одного сотрудника в час," — пояснил начальник полиции.

Согласно утверждённому прейскуранту, стоимость одного сотрудника в час днём (с 6:00 до 22:00) составляет 9,63 евро, ночью — 13,93 евро. В государственные праздники днём ставка составляет 17,21 евро в час, а ночью — 21,54 евро.