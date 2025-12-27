«Роснано» обвиняет бывших руководителей в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии».

Арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства Анатолия Чубайса, экс-министра экономики Якова Уринсона и других бывших менеджеров «Роснано». Соответствующая информация значится в электронной картотеке суда.

Судья Анна Петрухина приняла это решение в рамках обеспечительных мер по иску «Роснано» к бывшему руководству корпорации.

Ранее сегодня стало известно, что «Роснано» подала в Арбитражный суд Москвы иск к Чубайсу и 12 другим экс-менеджерам о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков. Претензии связаны с инвестициями в проект по созданию магниторезистивной оперативной памяти (MRAM) совместно с компанией Crocus Technology.

«Поскольку физические лица, к которым предъявлено настоящее требование, не находятся на территории РФ, что свидетельствует об отсутствии гарантий исполнения судебного акта по настоящему делу, высоком риске сокрытия Ответчиками имущества и причинения АО „РОСНАНО“ значительного ущерба (свыше 11 млрд руб.), это обуславливает необходимость принятия обеспечительных мер», — говорится в определении.

«Роснано» обвиняет бывших руководителей в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии». По версии истца, на старте проекта в 2012 году ответчики сознательно проигнорировали технологические риски и не создали механизмы защиты инвестиций, нарушив внутренние регламенты.

Основные претензии, как следует из аргументации иска, относятся к периоду после 2014 года. «Роснано» утверждает, что к 2014–2016 годам стало очевидно: технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны.

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который с началом СВО покинул территорию России, в настоящий момент находится в Израиле.

Арбитражный суд также отметил, что и помимо Чубайса Удальцов также выехал за пределы РФ; а в отношении Киселева и Подольского возбуждены уголовные дела. Первый покинул Россию и объявлен в международный розыск, второй находится под арестом.