В Краславской волости водитель врезался в дерево и погиб

В воскресенье в Краславской волости Краславского края водитель врезался в дерево и погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

По данным полиции, в воскресное утро водитель автомобиля Toyota, возможно, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб.

Государственная полиция проводит расследование обстоятельств происшествия.

За минувшие сутки в стране зарегистрированы 92 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 10 человек и один погиб. В сфере дорожного движения было принято 492 административных постановления, в том числе 271 — за превышение скорости и одно — за агрессивное вождение.

Кроме того, за вождение в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и пять уголовных.