За пропущенный груз героина девять сотрудников СГД получили дисциплинарные наказания

В конце августа Служба государственных доходов (СГД) применила дисциплинарные наказания к семи сотрудникам налогово-таможенной полиции и двум сотрудникам таможенного управления за то, что в начале этого года они пропустили через Латвию рекордно крупный груз героина, сообщила передача Латвийского телевидения "de facto".

О том, что через Латвию может пройти партия героина в сотни килограммов, ответственные органы были заранее предупреждены соответствующими службами Нидерландов и Бельгии. В конце января груз действительно прибыл в Латвию, был известен даже номер конкретной машины, однако ее на пути следования никто не остановил. В поле зрения таможни она попала лишь после того, как въехала на паром в Лиепае. 450 килограммов героина, спрятанного во флаконах освежителя воздуха, задержала немецкая таможня в Травемюнде.

В Латвии же началась служебная проверка, чтобы выяснить, как такое стало возможным. Выводы были представлены в середине мая. Тогда руководитель отдела внутреннего контроля СГД Эвита Уварова заявила, что были констатированы организационные и внешние риски, а также ряд недоработок в исполнении обязанностей некоторыми должностными лицами.

Сразу после завершения служебного расследования были начаты дисциплинарные дела против двух сотрудников таможенного управления и семи сотрудников налогово-таможенной полиции.

"В основном они придерживались общей позиции. Это то, о чем я говорила давно и что недопустимо: если порядок действий в каждой конкретной ситуации не прописан буквально шаг за шагом, это не может служить оправданием, что "я не должен был этого делать". Такой подход наблюдается во многих делах", - отметила генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Одному из сотрудников вынесено самое мягкое дисциплинарное наказание - выговор, а остальным восьми на 10-20% снижены зарплаты на срок от трех месяцев до полугода. Фамилии наказанных сотрудников СГД не называет, но, по данным передачи "de facto", среди них руководитель налогово-таможенной полиции Айгарс Прусакс и его заместители Наурис Мелдерис и Артур Коваленко. )