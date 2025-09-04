Вашу собаку сбила машина? - Готовьтесь за это заплатить!

Для жительницы Екабпилсского каря минувшее лето обернулось тяжёлым испытанием. Одна из её любимых собак, Рика, оказалась под колёсами автомобиля и погибла. А женщине выставили огромный счет за повреждённую машину, рассказывает Bez tabu.

В день аварии хозяйка услышала хлопок и решила, что у машины лопнула шина. Лишь позже она поняла: это был удар автомобиля об её питомца.

Водитель остановился, вызвали полицию, оформили происшествие. У мужчины была страховка КАСКО, и по ней машину быстро отремонтировали. Но через два месяца Дзинтра получила еще один неожиданный удар судьбы: страховая компания BTA выставила ей счёт — 1600 евро за ущерб, нанесённый автомобилю.

«Я живу на пенсию — 250 евро, после коммуналки и лекарств остаётся сотня, — сокрушается женщина. — А теперь мне вменили оплату ремонта. Поменяли фильтры, ручки, противотуманку… Но я ведь даже не видела, в каком состоянии была машина до аварии!»

Адвокат Алдис Лиепиньш советует в подобных случаях обязательно требовать у страховщиков сметы и экспертные заключения: «Даже если сумма кажется завышенной, нужно официально выразить своё мнение. И если дело дойдёт до суда, доказывать расходы придётся именно страховой компании».

В BTA поясняют: подобных случаев десятки каждый день. Столкновения с животными не редкость, и именно сервис решает, что подлежит замене или ремонту. В данном случае, утверждают в компании, использовались бывшие в употреблении детали.

Чтобы хоть немного облегчить положение пенсионерки, страховщик предложил рассрочку — выплачивать сумму частями в течение трёх лет. Но для Дзинтры эта история тяжелейшее испытание не только из-за денег. Она потеряла верного друга. А теперь ещё и вынуждена расплачиваться за чужую машину.

Мнение комментаторов этого сюжета разделились. Одни считают, что владельцы животных несут за них полную ответственность. Другие сочувствуют в подобных ситуациях водителям. А некоторые задаются весьма справедливым вопросом, если на дорогу выбегает дикое животное, то почему за повреждение машины не платит государство? Ведь дикие животные – его собственность.