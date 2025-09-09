Латвийским пожарным разрешили брать больше денег за справку

Правительство ЛР во вторник поддержало изменения в прейскуранте платных услуг Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), которые предусматривают более высокую стоимость подготовки справки о получении звонка на единый номер экстренной помощи «112».

В настоящее время ГПСС оказывает услугу «Подготовка справки, обработка и выдача информации о получении голосового звонка или SMS на единый номер экстренной помощи «112»». Стоимость такого документа сейчас составляет 37,55 евро.

Согласно решению правительства, плата будет увеличена до 45,88 евро.

Также правительство решило исключить из прейскуранта несколько видов платных услуг, которые не пользовались спросом или больше не будут предоставляться, а именно аренду специализированного транспортного средства ГПСС, аренду автолестницы и аренду лодки с транспортным прицепом.