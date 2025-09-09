Полицейский-взяточник отделался условным наказанием

Рижский городской суд приговорил бывшего инспектора Управления полиции общественного порядка Госполиции Илмарса Плетиенcа к трём годам условно-досрочного надзора за взяточничество при получении разрешения на оружие.

Что стоит при этом отметить: преступления, о которых идет речь, были совершены почти десять лет назад. Суд рассматривал это дело восемь лет, состоялось более 20 заседаний. В ходе процесса сменилось четыре судьи.

"По 500 евро за разрешение"

Как говорится в обвинительном заключении, в 2015 году двое фигурантов дела хотели получить разрешение на ношение огнестрельного оружия, но не были уверены, что смогут пройти проверку.

Они обратились за помощью к своему знакомому, надеясь, что он поможет им получить разрешение на оружие в обход официальной процедуры.

В начале 2016 года с Плетиенсом связались и поинтересовались возможностью "без проблем" пройти проверку для разрешения на оружие двум людям.

Тот, в свою очередь, был хорошо знаком с Арвилсом Фейерабендсом, который являлся председателем квалификационной проверочной комиссии по обороту оружия и боеприпасов и навыкам обращения с оружием в Государственной полиции. И в итоге проверка соискателям была назначена на 27 января.

Плетиенс сообщил, что прохождение проверки гарантировано, но за это каждый должен заплатить по 1000 евро. Оба претендента на сделку согласились.

Что интересно: половина денег "по дороге" осела у посредников, пишет Latvijas Avīze.

Как и было оговорено, экзамен был "сдан", оба соискателя получили свидетельства за подписью председателя комиссии и довольные ушли домой.

Нюансы легализации

В обвинительном заключении говорится, что Плетиенс как организатор взяточничества получил от Фейерабендса указание приобрести на полученные деньги охотничье ружье, тем самым легализовав эти средства.

Плетиенс связался по телефону со своим знакомым, членом правления предприятия по торговле огнестрельным оружием. Плетиенс рассказал, какое оружие хочет Фейерабендс, и даже попросил скидку.

Тем временем взятка в размере 1000 евро лежала в это время на банковском счёте матери Плетиенса. 3 февраля Плетиенс снял деньги в банкомате и отправился в оружейный магазин. За 1000 евро он купил ружьё 12-го калибра Finn Classic 512SC.

Учитывая, что у Плетиенса не было разрешения на покупку оружия, в обвинительном заключении говорится, что он незаконно приобрёл оружие и так же незаконно его перевозил, пока не передал Фейерабендсу, которому в тот же день было выдано разрешение на хранение этого охотничьего ружья.

Кого в итоге наказали

Илмарс Плетиенс обвинялся в организации взяточничества, но в суде, давая показания, бывший старший инспектор заявил, что присвоил взятку в размере 1000 евро, сняв деньги с банковского счета своей матери.

Посредник во взяточничестве признал свою вину уже во время досудебного расследования и договорился с прокурором о наказании. Получатели разрешения также признали свою вину на суде и тоже договорились с прокурором Марисом Трушелсом. Все заплатят штрафы.

Остальные обвиняемые по делу были полностью оправданы.