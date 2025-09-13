В пятницу в результате ДТП в Латвии пострадали 10 человек

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 10 человек, в том числе два велосипедиста и два водителя электросамокатов, сообщили в Государственной полиции.

В целом по стране зарегистрировано 168 ДТП, девять аварий были с пострадавшими.

В состоянии алкогольного опьянения за прошедшие сутки задержаны шесть водителей, в том числе пятеро привлечены к уголовной ответственности.

Также полиция зафиксировала 199 случаев превышения допустимой скорости движения, а три водителя оштрафованы за агрессивное вождение.

В целом за прошедшие сутки полиция составила за различные нарушения правил дорожного движения 424 административных протокола.