Чемпионат Европы по баскетболу в Риге прошел без серьезных инцидентов - полиция

Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу в Риге прошел без серьезных инцидентов, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Государственной полиции.

Полиция поблагодарила болельщиков и всех жителей столицы за соблюдение правил.

Как сообщалось, полиция выявила только один случай взаимного конфликта между сербскими болельщиками из-за лозунгов, выкрикиваемых во время матча. Все причастные лица были выявлены на месте происшествия, и по данному факту была начата служебная проверка. Других ситуаций подобного рода не было.

42-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин завершился в воскресенье.