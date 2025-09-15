Чемпионат Европы по баскетболу в Риге прошел без серьезных инцидентов - полиция

Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу в Риге прошел без серьезных инцидентов, сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Государственной полиции.
Полиция поблагодарила болельщиков и всех жителей столицы за соблюдение правил.
Как сообщалось, полиция выявила только один случай взаимного конфликта между сербскими болельщиками из-за лозунгов, выкрикиваемых во время матча. Все причастные лица были выявлены на месте происшествия, и по данному факту была начата служебная проверка. Других ситуаций подобного рода не было.
42-й чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин завершился в воскресенье.
