Осужденному российскому генералу Иванову могут добавить срок 2 435

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Бывший замминистра обороны стал простым арестантом.

Бывший замминистра обороны стал простым арестантом.

В деле фигурируют десятки миллионов евро.

Следователи ужесточили обвинение бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову по второму уголовному делу. В его рамках ему вменяется получение трёх взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290), отмывание денег в особо крупном размере (ст. 174.1), а также незаконное хранение и изготовление оружия (ст. 222 и 223) УК РФ.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, расследование вышло на финальную стадию. По его словам, в ближайшее время Иванову, а также бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

В рамках этого дела бывший замминистра обвиняется в получении трех взяток на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей (13 миллионов евро). По делу проходят заключивший сделку со следствием бизнесмен Бородин и предприниматель Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

По версии следствия, одну из взяток Иванов, другие фигуранты дела и неустановленные лица получили в период с октября 2018 года конец декабря 2023-го от соучредителя компании «Олимпситистрой» Фомина, а также неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой». Взятка имела форму оказания услуг имущественного характера.

Второй эпизод взятки связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины одной из розничных сетей горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Как установило следствие, компания из Тулы выдала Иванову в виде взятки заём в размере свыше 122 миллионов рублей. Деньги получило сельскохозяйственное предприятие «Агрокомплекс «Русское село», учредителем которого является Бородин. Также предметом взятки Иванову следствие считает появление у компании уставного капитала в размере 30 миллионов рублей, которые внёс на её счет учредитель.

Третий эпизод связан с получением Ивановым взятки на сумму 56 миллионов рублей в виде бани и котельной для бывшей жены от совладельца «Олимпситистроя» Фомина в обмен на «покровительство» бизнесмену.

Что касается обвинения в незаконном хранении оружия, то, по словам источника, речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин. Всего дома у Иванова в ходе обыска было найдено 26 единиц оружия. Среди них пистолеты, мечи, шпаги, кортики - в том числе образцы оружия офицеров СС и люфтваффе.

Тимур Иванов уже осужден на 13 лет лишения свободы за растрату свыше 3,9 миллиарда рублей банка «Интеркоммерц» при покупке двух паромов для Керченской переправы. Суд также оштрафовал его на 100 миллионов рублей и лишил государственных наград.

Пост заместителя министра обороны Тимур Иванов занимал с мая 2016 года. В июне 2024 года его уволили.

#коррупция
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    16-го сентября

    Мне сложно сказать виновен он или нет, но я точно уверен, что латышские генералы разворовывающие бюджет никогда не будут привлечены к ответственности и сабли за миллионы будут куплены и английские БТРы так и не пришли в Латвию, а 130 миллионов успешно переведены.

    0
    0
  • A
    Aleks
    16-го сентября

    Через какое то время,как и Шпигель,будет отпущен из колонии по состоянию здоровья и ,как гражданин Израиля отбудет к Мёртвому морю для лечения,при этом деньги давно выведены с помощью друзей из ФСБ за определенный процент.Такие люди не сидят в долго.

    1
    1

