Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Снова рост смертей на дорогах: в каких краях безопаснее передвигаться на авто 1 1093

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
LETA
Снова рост смертей на дорогах: в каких краях безопаснее передвигаться на авто
ФОТО: Unsplash

В Латвии вновь выросло число пострадавших и погибших в дорожном движении, пишут общественные СМИ.

На дорогах в этом году особенно трагичным стал август, когда в результате ДТП погибли 19 человек. И в целом показатели трагических происшествий хуже, чем годом ранее, - в этом году погиб уже 81 человек. По сравнению с предыдущим годом выросло и число тяжелораненых.

В Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) указали: на фоне других стран из расчета на миллион жителей в Латвии существенно выше число погибших, чем в среднем по Европе. Председатель правления ДБДД Айвар Аксенок рассказал:

"В этом году, именно во второй половине года, это число погибших увеличивается. К сожалению, в августе было 19 погибших. Конечно, это в разных краях по всей Латвии. И надо отметить, что эта тенденция волнообразная".

Вплоть до июля этого года эксперты по безопасности движения отмечали, что ситуация на дорогах улучшается. Однако в августе ситуация изменилась.

Хотя при анализе причин ДТП уделяется внимание и транспортной инфраструктуре, основной причиной несчастных случаев по-прежнему считается превышение скорости движения и агрессивное вождение. Советник министра внутренних дел Рейнис Ласманис комментирует это так:

"Скорость, безрассудная езда, которая вызывает различные, в том числе с летальными последствиями ДТП".

В прошлом году в результате ДТП в Латвии было 63 погибших на один миллион жителей. Между тем, в среднем по Европе - 45, а, например, в Норвегии - 16. В Литве и Эстонии на дорогах тоже меньше погибших, чем в Латвии.

Четвертый год Совет безопасности дорожного движения по единым критериям оценивает наиболее безопасные в сфере дорожного движения самоуправления; как в расчете по количеству погибших и пострадавших жителей, так и в аспекте доступности инфраструктуры людям с инвалидностью, а также по тому, насколько безопасно себя чувствуют жители.

Четвертый год подряд самым безопасным городом признан Вентспилс, который оставил после себя Резекне и Лиепаю, а самыми безопасными для дорожного движения самоуправлениями в прошлом году признаны Вентспилсский и Валмиерский края.

Читайте нас также:
#дтп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    18-го сентября

    И всё таки осталось непонятным как дорожные инфраструктуры влияют на смертность. То что превышение скорости - так это к ней подтягиваются результаты. Ведь начальникам нравиться когда холопы маршируют под их команды. В Германии скорость то неограничена, а смертей меньше. Зато инфраструктура не ровня нашей!

    13
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 593
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 12
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 22
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 37
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 82
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 47
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 12
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 22
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 37

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео