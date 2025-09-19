Baltijas balss logotype
В Риге водитель такси помогла полицейским задержать нелегальных мигрантов

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
В Риге водитель такси помогла полицейским задержать нелегальных мигрантов

В Риге водитель такси оказала помощь правоохранителям в задержании нелегальных мигрантов, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в Рижской муниципальной полиции (РМП), 14 августа её сотрудники получили вызов по подозрению, что в такси сели лица, незаконно прибывшие в Латвию.

На месте происшествия полицейские застали одного человека, который всё ещё находился в такси. Мужчина пояснил, что прибыл из Африки. При обследовании пешеходного тоннеля был замечен второй пассажир такси.

После проверки личных данных оба пассажира были задержаны и переданы Государственной пограничной охране (ГПО).

В ГПО агентству LETA подтвердили, что 14 августа приняли от РМП двух лиц для проведения дальнейших процессуальных действий. В ходе проверки выяснилось, что мужчины ранее незаконно пересекли латвийско-белорусскую границу.

Задержание этих лиц произведено в соответствии с Законом о предоставлении убежища.

Как отметили в погранслужбе, в случае попытки незаконного пересечения государственной границы Латвии нарушителей в первую очередь предупреждают о запрете пересечения границы — устно, а также с помощью визуальных сигналов и присутствия сотрудников. Если такие лица уже находятся на территории Латвии, предпринимаются меры по недопущению незаконного пересечения границы и возвращению на территорию Беларуси.

В случаях, когда граница уже нарушена, и в отношении лица применяется процедура высылки или возвращения, оно может быть задержано на основании Закона об иммиграции. Такие иностранцы размещаются в Центре содержания задержанных иностранцев до исполнения решения о выдворении или передаче.

Отдельные лица подают прошения о предоставлении убежища, оформляя их письменно и передавая в ГПО. После завершения всех формальностей такие лица переходят под надзор Управления по делам гражданства и миграции и до принятия решения о предоставлении статуса размещаются в центрах для соискателей убежища — в Муцениеки или Лиепне.

Тем не менее, как отмечают в погранслужбе, большинство таких иностранцев злоупотребляют процедурой прошения убежища и фактически являются экономическими мигрантами. Их цель — не Латвия, а более экономически развитые западные страны ЕС, в первую очередь Германия.

Также бывают случаи, когда лица принимаются в Латвии по гуманным соображениям. В таких ситуациях сотрудники погранслужбы обязаны рассматривать каждый случай индивидуально.

Как ранее сообщалось, с начала года от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были сдержаны 9983 человека. По гуманным причинам пересечь границу разрешили 22 мигрантам.

В прошлом году от попыток нелегального пересечения границы были сдержаны 5388 человек, а по гуманным соображениям в страну были приняты 26 человек.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы с Беларусью до 31 декабря текущего года. Это решение принято в связи с высоким уровнем миграционного давления со стороны Беларуси. Усиленный режим контроля введён в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях Краславского края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Читайте нас также:
#мигранты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    Стучать - любимое занятие, когда нет клиентов.

    19
    5

