Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В понедельник 13 человек попытались незаконно пересечь нашу границу 0 177

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В понедельник 13 человек попытались незаконно пересечь нашу границу

В понедельник Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила попытку 13 человек незаконно пересечь границу между Латвией и Белоруссией, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Всего с начала года от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 12 043 человека. В то же время по гуманным соображениям пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту.

Как сообщалось ранее, в прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным причинам в страну были допущены 26 человек.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничной зоне с Белоруссией до 30 июня следующего года. Он был введён из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов, инициированного Белоруссией. Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.

Читайте нас также:
#Латвия #миграция #правительство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Из-за загоревшейся новогодней ёлки в Риге пострадал человек
Изображение к статье: Большинство вызовов из-за сильного ветра поступило из Риги и окрестностей
Изображение к статье: Ночная гонка под Бауской: женщину без прав оштрафовали на 3280 евро
Изображение к статье: Погибшие от рук соседей в 1943 году. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: Во Франции рассказали о проблемах из-за кредита Киеву
В мире
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео