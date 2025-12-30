В понедельник Государственная пограничная охрана (ГПО) предотвратила попытку 13 человек незаконно пересечь границу между Латвией и Белоруссией, сообщили агентству ЛЕТА в ГПО.

Всего с начала года от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 12 043 человека. В то же время по гуманным соображениям пересечение границы не было запрещено 31 нелегальному мигранту.

Как сообщалось ранее, в прошлом году от незаконного пересечения латвийско-белорусской границы были удержаны 5388 человек, а по гуманным причинам в страну были допущены 26 человек.

Правительство продлило режим усиленной охраны границы в приграничной зоне с Белоруссией до 30 июня следующего года. Он был введён из-за увеличившегося потока нелегальных мигрантов, инициированного Белоруссией. Усиленный режим контроля действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, в Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, в Даугавпилсе и в Каунатской волости Резекненского края.