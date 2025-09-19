Baltijas balss logotype
Здесь вам не равнина: во Франции могут обворовать даже альпинистов 0 552

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Без снаряжения в горах нечего делать.

Жандармам удалось задержать двух украинцев и немца.

Не теряйте бдительность: во Франции воры поджидают вас повсюду, даже высоко в горах!

У альпинистов, остановившихся во время восхождения на Монблан на ночлег в приюте на высоте 3835 метров, была украдена обувь и страховочное снаряжение. Шкафчики для личных вещей в альпийском приюте не закрываются, потому как альпинисты надеются на порядочность людей, объединенных общей целью восхождения к самой высокой вершине Альп, рассчитывают на взаимовыручку, а не на удар в спину.

Специальный отряд горной жандармерии, именуемый Белой бригадой, который дислоцируется у подножия горы для наблюдения за альпинистами, немедленно приступил к выслеживанию преступников. Жандармам удалось задержать двух украинцев и немца, которые, как выяснилось, обокрали не только альпинистов, но и самих полицейских, проникнув в их шале с целью пополнить запасы воды и еды.

Преступников доставили на допрос на вертолёте в долину. Мэр городка Сен Жерве в ярости: «Кража снаряжения неприемлема сама по себе, а на горной вершине она становится ещё серьёзнее, потому что воры подвергают опасности жизни альпинистов. В носках по голому льду и снегу невозможно уйти далеко, не поскользнувшись и не погибнув. Я надеюсь, что суд вынесет обвинительный приговор этим так называемым альпинистам!»

#франция
Оставить комментарий

