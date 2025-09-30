Обыск на Центральном рынке: KNAB подозревает взятки за торговые места 4 877

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обыск на Центральном рынке: KNAB подозревает взятки за торговые места
ФОТО: LETA

По подозрению во взяточничестве Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проводит обыск в административном здании Рижского Центрального рынка, выяснило агентство ЛЕТА.

Как подтвердили агентству ЛЕТА в ООО «Rīgas nami», во вторник KNAB провёл процессуальные действия на Рижском Центральном рынке.

В свою очередь, KNAB сообщил в сети X (ранее Twitter), что процессуальные действия проходят в рамках уголовного процесса, начатого 10 сентября, в котором расследуется возможное взяточничество, содействие взяточничеству, дача взятки и принятие незаконных выгод.

KNAB подозревает, что должностные лица Рижского Центрального рынка вместе с сотрудником, возможно, принимали от предпринимателей взятки и незаконные выгоды за предоставление им конкретных торговых мест на рынке.

В уголовном процессе фигурируют пять лиц, обладающих правом на защиту.

KNAB продолжает расследование и закрепление полученных доказательств. Чтобы не мешать расследованию, учреждение не предоставляет более подробных комментариев.

Мэр Риги Виестур Клейнбергс (Прогрессивные) сообщил агентству ЛЕТА, что председатель правления ООО «Rīgas nami» проинформировал его о проведённом KNAB обыске на Рижском Центральном рынке.

Два лица, вовлечённые в дело, отстранены от должностей.

«Я поручил немедленно провести аудит, чтобы обеспечить полную ясность и прозрачность в этой ситуации», — отметил Клейнбергс.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
