После предварительных исследований экспертов был сделан вывод, что произошедшая в четверг атака "отказ в обслуживании" (DDoS) была географически очень широкой - она была запущена с IP-адресов России, Беларуси, Вьетнама, Кореи, США, Индии, Тайваня и стран Балтии, сообщили агентству ЛЕТА представители Латвийского государственного центра радио и телевидения (ЛГЦРТ).

Председатель правления ЛГЦРТ Гиртс Озолс заявил, что кибератаки - не редкость, и в нынешней геополитической ситуации они являются повседневным явлением на индивидуальном, корпоративном и национальном уровне. "Самое главное - это время восстановления после атаки, и в данном случае специалистам ЛГЦРТ удалось восстановить доступность и работу всех ресурсов в течение часа. Утечки данных или другой компрометации ресурсов не произошло", - отметил Озолс.

Атака на данные не была случайной, она была целенаправленно организована и управлялась, а также постоянно корректировалась и калибровалась в соответствии с тактикой противодействия ЛГЦРТ.

Озолс пояснил, что DDoS-атаки осуществляются путем одновременной отправки значительного количества запросов на инфраструктуру ЛГЦРТ. В этот раз количество запросов достигло двух миллионов в секунду.

Нарушения наблюдались, например, в работе сайта Службы государственных доходов vid.gov.lv, сайта Latvija.lv, сайта Кабинета министров mk.gov.lv, сайтов министерств, самоуправлений и других госучреждений. Пользователям также был недоступен сайт eParaksts.lv.