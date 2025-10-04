Baltijas balss logotype
За сутки из-за ДТП в Латвии пострадали 11 человек

ЧП и криминал
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: За сутки из-за ДТП в Латвии пострадали 11 человек
ФОТО: LETA

В пятницу в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) пострадали 11 человек, сообщает Государственная полиция.

Всего за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 160 ДТП, девять аварий были с пострадавшими. Среди пострадавших - четверо пешеходов и один водитель электросамоката.

В состоянии алкогольного опьянения за рулем были задержаны девять водителей. В восьми случаях за вождение в состоянии алкогольного опьянения начаты уголовные процессы, в одном случае - административный процесс.

В целом за сутки за различные нарушения правил дорожного движения оформлено 469 протоколов, в том числе 223 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Читайте нас также:
#дтп
Видео