Под Тукумсом из-за пьяного мотоциклиста погиб ребёнок

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: Unsplash

В среду в Тукумском крае в результате аварии, вызванной нетрезвым мотоциклистом, погиб ребёнок, сообщили агентству LETA в Государственной полиции (ГП).

Около 19:00 в волости Смардe Тукумского края мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения — 0,95 промилле — и не имея водительских прав, управлял мотоциклом марки Yamaha по дороге местного значения. Мужчина не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

В результате происшествия погиб пассажир мотоцикла — малолетний ребёнок. Также физические травмы получил сам мотоциклист.

По факту происшествия начат уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Между тем в аварии в Аизкраукльском крае погиб ещё один мотоциклист. Вскоре после 14:30 в волости Сеце Аизкраукльского края на автодороге Аизкраукле–Екабпилс мужчина, управляя мотоциклом марки Suzuki, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла — мужчина 1963 года рождения.

И по этому факту начат уголовный процесс, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Вчера в девять часов утра был получен вызов в волость Цирма Лудзенского края, где произошла авария с участием легкового автомобиля. На месте происшествия было установлено, что автомобиль находится в кювете, внутри находились два человека. С помощью гидравлического инструмента спасатели Государственной пожарно-спасательной службы освободили пострадавших и передали их бригаде Службы неотложной медицинской помощи. Также спасатели отключили клеммы аккумулятора, а работы завершились около половины десятого утра, сообщили агентству LETA в службе.

Всего за прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек, а двое — погибли.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения вчера были наказаны четыре человека, трое из них — в сильном алкогольном опьянении, то есть с уровнем не менее 1,5 промилле.

Всего за различные нарушения правил дорожного движения вчера было составлено 381 административное постановление, в том числе 156 — за превышение скорости.

#дтп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео