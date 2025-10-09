По первоначальной информации, имеющейся в распоряжении полиции, ребёнок, погибший в результате ДТП, вызванного пьяным мотоциклистом в Тукумском крае в среду, возможно, находился без шлема, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Также установлено, что шлема не было и у водителя мотоцикла.

Полиция подтвердила, что оба участника аварии были членами одной семьи.

Как уже сообщалось, в среду около 19:00 в Смарденской волости Тукумского края мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,95 промилле) и не имея водительских прав, управлял мотоциклом Yamaha по дороге местного значения. Он не справился с управлением, и мотоцикл перевернулся.

В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Водитель мотоцикла получил физические травмы.

По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В тот же день ещё один мотоциклист погиб в ДТП в Аизкраукльском крае. Вскоре после 14:30 в Сецской волости Аизкраукльского края на автодороге Аизкраукле–Екабпилс мужчина, управляя мотоциклом Suzuki, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла — мужчина 1963 года рождения.