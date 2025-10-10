Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за утечки газа в Риге эвакуированы дети из детского сада «Madariņa» 1 372

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Из-за утечки газа в Риге эвакуированы дети из детского сада «Madariņa»

Из-за утечки газа сегодня в Риге были эвакуированы дети из детского сада "Madariņa", сообщили в Рижской думе.

Как пояснили в самоуправлении, неделю назад в подвале детского сада на улице Дагмарас произошел пожар в котельной - загорелась электроника отопительного котла.

Компания "Gaso" вчера завершила ремонт системы отопления и возобновила подачу тепла, однако сегодня в подвале была обнаружена утечка газа. Подача газа была немедленно прекращена, дети и работники эвакуированы, а угроза устранена.

На месте происшествия работают представители "Gaso" и Государственной пожарно-спасательной службы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за некачественно установленного газового счетчика.

Согласно имеющейся у самоуправления информации, персоналу и детям разрешено вернуться в помещения детского сада, однако почти всех детей родители уже забрали домой.

Читайте нас также:
#латвияс газе #дети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • lo gos
    lo gos
    10-го октября

    советское время многие бы ответили тюремным срокам а Сталин бы расстрелял

    3
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
«Внутри я мёртв»: фермер винит власти в расстреле трех его псов. Служба спасения животных: «Это урок для всех владельцев»
Изображение к статье: «Внутри я мёртв»: фермер винит власти в расстреле трех его псов. Служба спасения животных: «Это урок для всех владельцев»
В пятницу в ДТП в Латвии пострадали 16 человек
Изображение к статье: В пятницу в ДТП в Латвии пострадали 16 человек
Архитектора, задолжавшего 3 000 000 USD, на глазах дочери убил бизнесмен-банкрот
Изображение к статье: Статусный зодчий погиб за миллионы. Иконка видео
Изображение к статье: Молодой ученый отправится на долгие годы в места заключения. Иконка видео
Физик-ядерщик получил 18 лет заключения за перечисление 12 евро Русскому добровольческому корпусу 1 1423
Изображение к статье: В Тукумсе пожилая женщина оказалась зажатой под корпусом автомобиля
В Тукумсе пожилая женщина оказалась зажатой под корпусом автомобиля 1206
Изображение к статье: Национальный лидер закручивает гайки.
В Турции схватили звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках 505
Изображение к статье: Потрогал за ягодицы? Отправил фото пениса? Штраф до 700 евро - новый закон в Латвии
Потрогал за ягодицы? Отправил фото пениса? Штраф до 700 евро - новый закон в Латвии 3 2449

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 36
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 79
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 78
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 60
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 36
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео