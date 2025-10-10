Из-за утечки газа сегодня в Риге были эвакуированы дети из детского сада "Madariņa", сообщили в Рижской думе.

Как пояснили в самоуправлении, неделю назад в подвале детского сада на улице Дагмарас произошел пожар в котельной - загорелась электроника отопительного котла.

Компания "Gaso" вчера завершила ремонт системы отопления и возобновила подачу тепла, однако сегодня в подвале была обнаружена утечка газа. Подача газа была немедленно прекращена, дети и работники эвакуированы, а угроза устранена.

На месте происшествия работают представители "Gaso" и Государственной пожарно-спасательной службы.

По предварительным данным, утечка произошла из-за некачественно установленного газового счетчика.

Согласно имеющейся у самоуправления информации, персоналу и детям разрешено вернуться в помещения детского сада, однако почти всех детей родители уже забрали домой.