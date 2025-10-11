В пятницу в Латвии зарегистрировано 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек, в том числе пять велосипедистов и два пешехода, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала пятерых водителей. Четверо из них находились за рулем транспортных средств в состоянии настолько серьезного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или взысканием стоимости транспортного средства, использованного при совершении правонарушения.

В связи с превышением скорости вчера было оформлено 258 протоколов. Один водитель оштрафован за агрессивный стиль вождения.

Всего полиция вчера оформила 510 протоколов о нарушениях правил дорожного движения.