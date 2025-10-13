Baltijas balss logotype
Трагическая статистика ДТП: в этом году погибли 91 человек, в том числе шестеро детей 1 215

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
По состоянию на 9 октября этого года в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии погиб 91 человек, в том числе шестеро детей, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Всего в этом году зарегистрировано 13 471 ДТП. Общее число пострадавших составляет 2982 человека, в том числе 480 несовершеннолетних.

2719 человек получили легкие травмы, еще 263 человека - тяжелые.

В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 13 552 ДТП. Травмы получили 3123 человека, из них 529 несовершеннолетних. Легкие травмы получили 2880 человек, а тяжелые - 243.

В прошлом году за аналогичный период на автодорогах погибли 85 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

Как сообщалось, начало октября на дорогах Латвии было особенно трагичным. 1 октября возле железнодорожной станции Иманта в Риге попали под поезд и погибли две девочки 2012 года рождения, пересекавшие железнодорожный переезд на арендованном электромопеде.

8 октября в Тукумсском крае в результате аварии, совершенной нетрезвым мотоциклистом, погиб еще один ребенок.

#дтп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    13-го октября

    Кого кого вот детей жалко.. А что касается остальных водятлов и прочих, там и так всё ясно, хватает посмотреть что за бардак на дороге, как и кто умудряется на права сдавать (непонятно как) как ездят и кто ездит. То сей факт неудивителен. Одни ногти красят за рулём, другие с телефона заточку свою не высовывают! Сейчас не то что водить а иной раз как пешеходу по тротуару ходить страшно! Бардак на дорогах, а этим главное бабло пилить и идиотам непонятно как права выдавать!

    1
    0

