По состоянию на 9 октября этого года в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Латвии погиб 91 человек, в том числе шестеро детей, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Всего в этом году зарегистрировано 13 471 ДТП. Общее число пострадавших составляет 2982 человека, в том числе 480 несовершеннолетних.

2719 человек получили легкие травмы, еще 263 человека - тяжелые.

В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 13 552 ДТП. Травмы получили 3123 человека, из них 529 несовершеннолетних. Легкие травмы получили 2880 человек, а тяжелые - 243.

В прошлом году за аналогичный период на автодорогах погибли 85 человек, в том числе семь несовершеннолетних.

Как сообщалось, начало октября на дорогах Латвии было особенно трагичным. 1 октября возле железнодорожной станции Иманта в Риге попали под поезд и погибли две девочки 2012 года рождения, пересекавшие железнодорожный переезд на арендованном электромопеде.

8 октября в Тукумсском крае в результате аварии, совершенной нетрезвым мотоциклистом, погиб еще один ребенок.