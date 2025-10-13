В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в авариях пострадали пять человек, сообщает Государственная полиция.

Среди пострадавших было по одному пешеходу и одному водителю электросамоката.

За вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала семь человек. Пятеро водителей находились за рулем в состоянии сильного опьянения и были привлечены к уголовной ответственности.

За превышение скорости вчера было оформлено 239 протоколов, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 531 протокол.